Ерохин объяснил, почему не поехал праздновать чемпионство «Зенита» в аэропорт

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин заявил, что присоединился к команде на специальном ужине в честь победы клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Конечно, хотелось собраться вместе с партнёрами, поздравлять друг друга и порадоваться чемпионству. Но в аэропорт не поехал, не думал, что за короткое время соберётся столько фанатов и состоится такое грандиозное празднование. Всё было стихийно. Имели значение только люди, их живые эмоции здесь и сейчас. Уже после мне сообщили, что все едут на специальный ужин, на нём я присоединился к команде», — сказал Ерохин в эксклюзивном интервью RT.

Также футболист добавил, что считает победу «Зенита» в чемпионате России заслуженной, и отметил, что получил поздравление от главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

Ранее Ерохин рассказал о триумфе «Зенита», об отголосках ЧМ-2018 и о футбольном буме в России.