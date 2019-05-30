Футболист «Челси» Давид Луис заявил, что Сарри заслужил победу в Лиге Европы

Защитник лондонского «Челси» Давид Луис прокомментировал победу своей команды над «Арсеналом» в финале футбольной Лиги Европы.

«По ходу сезона у нас были и взлёты, и падения. Мы добились прогресса, многому научились и отлично финишировали», — цитирует игрока официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Он также не скрывал радости за 60-летнего наставника своей команды Маурицио Сарри, для которого этот трофей стал первым в его тренерской карьере.

«Сарри — отличный мужик. Сильная личность и великолепный тренер. Он заслужил эту победу», — сказал Давид Луис.

«Челси» разгромил «Арсенал» на стадионе «Олимпийский» в Баку со счётом 4:1 и стал двукратным победителем Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что голкипер «Арсенала» Чех провёл свой последний матч в карьере.