«Челси» и «Арсенал» огласили стартовые составы на финал Лиги Европы

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Стали известны стартовые составы английских клубов «Челси» и «Арсенал» на финальный матч футбольной Лиги Европы в Баку.
«Челси» и «Арсенал» огласили стартовые составы на финал Лиги Европы
  • Reuters

Как сообщается в Twitter «Челси», с первых минут на поле выйдут Кепа Ариссабалага, Сесар Аспиликуэта, Андреас Кристенсен, Давид Луиз, Эмерсон Палмиери, Н'Голо Канте, Жоржиньо, Матео Ковачич, Педро Родригес, Оливье Жиру и Эден Азар.

«Канониры» же появятся на поле стадиона «Олимпийский» в столице Азербайджана в следующем составе: Петр Чех, Сократис Папастатопулос, Лоран Косельни, Начо Монреаль, Лукас Торрейра, Гранит Джака, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Сеяд Колашинац, Месут Озил, Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Лаказетт.

Финал Лиги Европы «Арсенал» — «Челси» пройдёт 29 мая в Баку. Начало — в 22:00 мск.

Ранее азербайджанская полиция остановила фанатов «Арсенала» в футболках с фамилией Генриха Мхитаряна.

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