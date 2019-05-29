Кремлёв создаст фонд для погашения долгов AIBA

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв сообщил о намерении создать фонд для погашения финансовой задолженности Международной ассоциации любительского бокса (AIBA).

«Нынешнее руководство AIBA по непонятным причинам отказалось от моего предложения закрыть долги, оно всё равно остаётся в силе: я готов помочь в кратчайшие сроки рассчитаться с задолженностями, для этого будет создан специальный фонд, в который люди, физические и юридические лица, неравнодушные к боксу, включая меня, привлекут средства. Всё боксёрское сообщество увидит, что это будет чётко и прозрачно, все шаги по закрытию долгов будут обнародованы», — приводит слова Кремлёва ТАСС.

В конце марта Кремлёв предложил выплатить все задолженности AIBA перед Международным олимпийским комитетом (МОК), однако организация отказалась принимать помощь главы Федерации бокса России.

22 мая стало известно, что МОК лишил AIBA статуса признания.

Ранее сообщалось, что Кремлёв призвал переизбрать руководство AIBA.