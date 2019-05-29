Кремлёв призвал переизбрать руководство AIBA

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв высказал мнение о необходимости избрания нового руководства Международной ассоциации любительского бокса (AIBA).
Кремлёв призвал переизбрать руководство AIBA
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Надо переходить от слов к делу, созвать внеочередной конгресс, куда нужно пригласить наблюдателей из МОК, спортивного сообщества, провести выборы и поменять всю систему полностью — переизбрать всё руководство AIBA», — приводит слова Кремлёва ТАСС.

Он отметил, что в новое руководство AIBA должны войти люди, которые хотят развивать и популяризировать бокс по всему миру, а не олигархи или коррупционеры.

22 мая стало известно, что МОК лишил AIBA статуса признания.

Ранее Томас Бах прокомментировал рекомендацию исполкома МОК о сохранении бокса в программе ОИ-2020.

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