Кремлёв призвал переизбрать руководство AIBA

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв высказал мнение о необходимости избрания нового руководства Международной ассоциации любительского бокса (AIBA).

«Надо переходить от слов к делу, созвать внеочередной конгресс, куда нужно пригласить наблюдателей из МОК, спортивного сообщества, провести выборы и поменять всю систему полностью — переизбрать всё руководство AIBA», — приводит слова Кремлёва ТАСС.

Он отметил, что в новое руководство AIBA должны войти люди, которые хотят развивать и популяризировать бокс по всему миру, а не олигархи или коррупционеры.

22 мая стало известно, что МОК лишил AIBA статуса признания.

Ранее Томас Бах прокомментировал рекомендацию исполкома МОК о сохранении бокса в программе ОИ-2020.