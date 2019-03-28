Кремлев заявил о готовности закрыть долги AIBA перед МОК

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв выразил готовность выплатить все задолженности Международной ассоциации бокса (AIBA) перед Международным олимпийским комитетом (МОК).
Кремлев заявил о готовности закрыть долги AIBA перед МОК
  • РИА Новости

Об этом говориться в открытом письме Кремлёва к МОК, текст которого приводит ТАСС.

«Всю свою жизнь я посвящаю боксу и вижу свою задачу в том, чтобы помогать нашему виду спорта развиваться во всём мире, ради будущего бокса я готов закрыть все долги AIBA, лишь бы наш любимый вид спорта остался в олимпийской программе», — говорится в письме.

Кремлёв отметил, что, помимо погашения задолженности, намерен выделить деньги на развитие AIBA.

«Я хотел бы сделать это, чтобы бокс — один из основополагающих олимпийских видов спорта — остался в олимпийском движении и чтобы финансовые проблемы более не являлись одной из причин, по которой будущее бокса находилось бы под угрозой», — добавил глава федерации.

В ноябре 2018 года МОК заморозил планы по проведению боксёрского турнира на Олимпийских играх 2020 года в Токио до завершения специального расследования относительно деятельности AIBA.

Ранее стало известно, когда МОК примет решение по поводу статуса AIBA.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить