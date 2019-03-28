Кремлев заявил о готовности закрыть долги AIBA перед МОК

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв выразил готовность выплатить все задолженности Международной ассоциации бокса (AIBA) перед Международным олимпийским комитетом (МОК).

Об этом говориться в открытом письме Кремлёва к МОК, текст которого приводит ТАСС.

«Всю свою жизнь я посвящаю боксу и вижу свою задачу в том, чтобы помогать нашему виду спорта развиваться во всём мире, ради будущего бокса я готов закрыть все долги AIBA, лишь бы наш любимый вид спорта остался в олимпийской программе», — говорится в письме.

Кремлёв отметил, что, помимо погашения задолженности, намерен выделить деньги на развитие AIBA.

«Я хотел бы сделать это, чтобы бокс — один из основополагающих олимпийских видов спорта — остался в олимпийском движении и чтобы финансовые проблемы более не являлись одной из причин, по которой будущее бокса находилось бы под угрозой», — добавил глава федерации.

В ноябре 2018 года МОК заморозил планы по проведению боксёрского турнира на Олимпийских играх 2020 года в Токио до завершения специального расследования относительно деятельности AIBA.

Ранее стало известно, когда МОК примет решение по поводу статуса AIBA.