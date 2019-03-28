Стало известно, когда МОК примет решение по статусу AIBA

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Международный олимпийский комитет (МОК) определился с датой рассмотрения вопроса по статусу Международной ассоциации бокса (AIBA).
Стало известно, когда МОК примет решение по статусу AIBA
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова официального представителя исполнительного комитета МОК Кристиана Клауэ, организация получила промежуточный отчёт комиссии, которая изучает дело AIBA.

Он отметил, что МОК принял решение не комментировать детали, изложенные в этом отчёте, но сообщил, что окончательная версия отчёта будет представлена к следующему заседанию исполкома МОК, которое пройдёт 22 мая.

В ноябре 2018 года МОК заморозил планы по проведению боксёрского турнира на Олимпийских играх 2020 года в Токио до завершения специального расследования относительно деятельности AIBA.

Ранее сообщалось, что МОК изучит решение Гафура Рахимова временно покинуть пост главы AIBA.

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