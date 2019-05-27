Швед признан самым ценным игроком регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ
«Рад получить приз самого ценного игрока сезона. Благодарю всех болельщиков за поддержку. Сейчас все мои мысли сосредоточены на полуфинальной серии с УНИКСом. И для меня самое главное — достичь лучшего результата вместе с моей командой в Единой лиге ВТБ», — цитирует баскетболиста ТАСС.
Швед стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, набрав в среднем 22,8 очка за матч. Также россиянин стал вторым по количеству результативных передач за игру (6,9).
Ранее сообщалось, что «Химки» вышли вперёд в серии плей-офф ВТБ с УНИКСом.