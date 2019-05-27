Швед признан самым ценным игроком регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

Баскетболист «Химок» Алексей Швед назван самым ценным игроком регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Рад получить приз самого ценного игрока сезона. Благодарю всех болельщиков за поддержку. Сейчас все мои мысли сосредоточены на полуфинальной серии с УНИКСом. И для меня самое главное — достичь лучшего результата вместе с моей командой в Единой лиге ВТБ», — цитирует баскетболиста ТАСС.

Швед стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, набрав в среднем 22,8 очка за матч. Также россиянин стал вторым по количеству результативных передач за игру (6,9).

Ранее сообщалось, что «Химки» вышли вперёд в серии плей-офф ВТБ с УНИКСом.