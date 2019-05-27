«Химки» вышли вперёд в серии плей-офф ВТБ с УНИКСом

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Баскетболисты подмосковных «Химок» одержали домашнюю победу над казанским УНИКСом в матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.
«Химки» вышли вперёд в серии плей-офф ВТБ с УНИКСом
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Итоговый счёт встречи — 91:64 в пользу хозяев.

Самым результативным в составе «Химок» стал Алексей Швед, набравший 26 очков, сделавший шесть подборов и отдавший столько же результативных передач.

В составе УНИКСа больше всех набрал Эрик Макколлум, но его 15 баллов оказалось недостаточно для итоговой победы.

Счёт в серии — 2:1 в пользу подмосковного клуба. Следующий поединок серии состоится 29 мая.

Ранее баскетболист Мозгов оценил полуфинальную серию «Химок» с УНИКСом.

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