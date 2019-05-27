Баскетболист Мозгов оценил полуфинальную серию «Химок» с УНИКСом

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Экс-центровой «Химок», чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Тимофей Мозгов в беседе с газетой «Известия» оценил полуфинальную серию подмосковного клуба с казанским УНИКСом в Единой лиге ВТБ.
Баскетболист Мозгов оценил полуфинальную серию «Химок» с УНИКСом
  • © Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  • AFP

«Тот факт, что «Химки» отняли у УНИКСа преимущество своей площадки, ни о чём пока не говорит», — сказал он.

По его словам, первые две игры оказались настолько тяжёлыми и равными, что предугадать победителя в этой паре очень сложно.

Как отметил Мозгов, УНИКС в нынешнем году стал гораздо сильнее.

«Конечно, я болею за свой бывший клуб и приду поддержать «Химки», — добавил он.

Ранее «Химки» сравняли счёт в серии плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом.

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