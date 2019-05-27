Баскетболист Мозгов оценил полуфинальную серию «Химок» с УНИКСом
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- AFP
«Тот факт, что «Химки» отняли у УНИКСа преимущество своей площадки, ни о чём пока не говорит», — сказал он.
По его словам, первые две игры оказались настолько тяжёлыми и равными, что предугадать победителя в этой паре очень сложно.
Как отметил Мозгов, УНИКС в нынешнем году стал гораздо сильнее.
«Конечно, я болею за свой бывший клуб и приду поддержать «Химки», — добавил он.
Ранее «Химки» сравняли счёт в серии плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом.