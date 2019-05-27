Фетисов назвал Кучерова и Гусева лучшими хоккеистами сборной России на ЧМ
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«Мои игроки, которых я в своё время собрал в «Красной армии», Никита Кучеров и Никита Гусев очень понравились», — приводит слова Фетисова ФАН.
Россияне в матче за третье место обыграли Чехию в серии буллитов. Для российской команды это третья за четыре года и пятая в истории команды бронза мирового первенства.
Ранее восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов оценил выступление сборной России на ЧМ по хоккею.