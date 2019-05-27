Фетисов назвал Кучерова и Гусева лучшими хоккеистами сборной России на ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, а ныне первый заместитель председателя комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов рассказал, кого считает лучшими игроками сборной России на минувшем чемпионате мира в Словакии.

«Мои игроки, которых я в своё время собрал в «Красной армии», Никита Кучеров и Никита Гусев очень понравились», — приводит слова Фетисова ФАН.

Россияне в матче за третье место обыграли Чехию в серии буллитов. Для российской команды это третья за четыре года и пятая в истории команды бронза мирового первенства.

Ранее восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов оценил выступление сборной России на ЧМ по хоккею.