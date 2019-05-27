Хоккеист Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом»

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Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов подписал новый контракт с клубом.
Хоккеист Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом»
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба «Ак Барса».

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20. 

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 38-летний Зарипов вышел на лёд в 51 матче и набрал 34 очка, забросив девять шайб и сделав 25 передач.

Форвард также является рекордсменом по матчам в чемпионате России (1190). Помимо этого, Зарипов — лучший снайпер «Ак Барса» в КХЛ.

Ранее сообщалось, что во Франции хотят провести матч КХЛ с участием ярославского «Локомотива».

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