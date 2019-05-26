Во Франции хотят провести матч КХЛ с участием ярославского «Локомотива»

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Федерация хоккея Франции хотела бы провести в Париже матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с участием ярославского «Локомотива».
Во Франции хотят провести матч КХЛ с участием ярославского «Локомотива»
  • РИА Новости

«Мы работаем над проведением у нас матча КХЛ. Я хотел бы, чтобы к нам приехала команда Стефана Да Косты, так как он родился в Париже», — приводит ТАСС слова главы французской федерации Люка Тардиффа.

Да Коста присоединился к «Локомотиву» в начале мая. До этого он выступал за екатеринбургский «Автомобилист», в составе которого принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ и восьми играх плей-офф, записав в свой актив 48 (22 + 26) очков и 3 (1 + 2) очка соответственно.

Ранее сообщалось, что пятикратный обладатель Кубка Стэнли Яри Курри стал единоличным владельцем «Йокерита».

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