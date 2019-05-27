Малкин поблагодарил болельщиков за поддержку сборной России на ЧМ по хоккею

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Нападающий сборной России по хоккею Евгений Малкин на командном ужине поблагодарил за поддержку на чемпионате мира своих родных и близких, а также болельщиков.
Малкин поблагодарил болельщиков за поддержку сборной России на ЧМ по хоккею
  • ©JOEL MARKLUND
  • globallookpress.com

Видео речи Малкина опубликовала его жена Анна Кастерова в своём Instagram.

«Спасибо всем, кто здесь находится. Жёнам, родителям, детям. Спасибо вам за поддержку. И спасибо нашим болельщикам, которые нас поддерживают. Они приезжают в любую страну, в любой город и болеют за нас. На трибунах было слышно только наших болельщиков. Огромное спасибо», — сказал Малкин.

Россияне в матче за третье место обыграли Чехию в серии буллитов. Для российской команды это третья за четыре года и пятая в истории команды бронза мирового первенства.

Ранее Кубалик выразил мнение, что Василевский спас сборную России в матче за бронзу ЧМ.

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