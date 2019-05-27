Кубалик считает, что Василевский спас сборную России в матче за бронзу ЧМ

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Нападающий сборной Чехии по хоккею Доминик Кубалик объяснил причины поражения от команды России в матче за третье место на чемпионате мира в Словакии.
Кубалик считает, что Василевский спас сборную России в матче за бронзу ЧМ
  • ©Vaclav Salek/CTK
  • globallookpress.com

«У России на этом турнире была очень сильная команда, которая благодаря мастерству и характеру оказалась немного лучше нас в борьбе за третье место», — цитируют игрока «Известия».

Он также подчеркнул, что хоккеисты чешской сборной разочарованы результатом, так как им удалось создать много моментов. 

«Отлично действовал вратарь Василевский, который спас свою команду и в основное время, и в овертайме, и в серии буллитов», — сказал Кубалик.

Россияне в матче за третье место обыграли Чехию в серии буллитов. Для российской команды это третья за четыре года и пятая в истории команды бронза мирового первенства.

Ранее Быков высказался о выступлении сборной России по хоккею на ЧМ.

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