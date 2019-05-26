Медведев поздравил сборную России с бронзой ЧМ по хоккею
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«Председатель правительства России пожелал спортсменам и тренерскому штабу сборной дальнейших успехов», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря Медведева Олега Осипова.
По итогам турнира сборная России завоевала бронзовые награды, обыграв в матче за третье место Чехию. Для россиян это третья за четыре года и пятая в истории команды бронза мирового первенства.
Ранее ФХР пригласила фанатов встретить хоккеистов сборной России по возвращении с ЧМ-2019.