Медведев поздравил сборную России с бронзой ЧМ по хоккею

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил национальную команду страны с завоеванием бронзовых медалей чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Медведев поздравил сборную России с бронзой ЧМ по хоккею
  • Reuters

«Председатель правительства России пожелал спортсменам и тренерскому штабу сборной дальнейших успехов», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря Медведева Олега Осипова.

По итогам турнира сборная России завоевала бронзовые награды, обыграв в матче за третье место Чехию. Для россиян это третья за четыре года и пятая в истории команды бронза мирового первенства.

Ранее ФХР пригласила фанатов встретить хоккеистов сборной России по возвращении с ЧМ-2019.

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