ФХР пригласила фанатов встретить хоккеистов сборной России по возвращении с ЧМ-2019
- Reuters
Как сообщает пресс-служба ФХР, самолёт с игроками сборной совершит посадку в московском аэропорту Шереметьево 27 мая в 15:20. Номер рейса — SU7321, терминал D.
По итогам турнира сборная России завоевала бронзовые награды, обыграв в матче за третье место Чехию. Для россиян это третья за четыре года и пятая в истории команды бронза мирового первенства.
Ранее глава ФХР заявил, что Илья Воробьёв продолжит работу в сборной России.