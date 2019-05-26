ФХР пригласила фанатов встретить хоккеистов сборной России по возвращении с ЧМ-2019

Федерация хоккея России (ФХР) пригласила болельщиков встретить игроков национальной команды в аэропорту по возвращении с чемпионата мира 2019 года в Словакии.

Как сообщает пресс-служба ФХР, самолёт с игроками сборной совершит посадку в московском аэропорту Шереметьево 27 мая в 15:20. Номер рейса — SU7321, терминал D.

По итогам турнира сборная России завоевала бронзовые награды, обыграв в матче за третье место Чехию. Для россиян это третья за четыре года и пятая в истории команды бронза мирового первенства.

Ранее глава ФХР заявил, что Илья Воробьёв продолжит работу в сборной России.