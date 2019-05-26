Третьяк: Воробьёв продолжит работу в сборной России
- РИА Новости
«У всех бывают ошибки, вся хоккейная семья должна разобраться, в чём недоработали. Сделать выводы, что было упущено, чтобы в следующем году завоевать чемпионство. Илья Воробьёв продолжит работу в сборной России, у него действующий контракт», — приводит слова Третьяка РИА Новости.
Также президент ФХР поблагодарил болельщиков, которые поддерживали национальную команду на протяжении турнира.
Ранее сообщалось, что хоккеистов сборной России наградили бронзовыми медалями ЧМ-2019.