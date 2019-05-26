Третьяк: Воробьёв продолжит работу в сборной России

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал будущее главного тренера российской сборной Ильи Воробьёва.

«У всех бывают ошибки, вся хоккейная семья должна разобраться, в чём недоработали. Сделать выводы, что было упущено, чтобы в следующем году завоевать чемпионство. Илья Воробьёв продолжит работу в сборной России, у него действующий контракт», — приводит слова Третьяка РИА Новости.

Также президент ФХР поблагодарил болельщиков, которые поддерживали национальную команду на протяжении турнира.

Ранее сообщалось, что хоккеистов сборной России наградили бронзовыми медалями ЧМ-2019.