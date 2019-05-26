Сергачёв оценил своё выступление на ЧМ по хоккею

Защитник сборной России по хоккею Михаил Сергачёв оценил своё выступление на чемпионате мира по хоккею 2019 года в Словакии.

«Что скажу о своей игре? На троечку. Выходил и старался отдавать точные передачи. Разрушал атаки соперников, бросал по воротам», — приводит слова Сергачёва пресс-служба Федерации хоккея России.

20-летний Сергачёв, выступающий на клубном уровне в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Тампа-Бэй Лайтнинг», сыграл во всех десяти матчах сборной России на турнире и записал в свой актив 7 (1 + 6) очков, при общем показателе полезности «+ 11».

По итогам турнира сборная России завоевала бронзовые награды, обыграв в матче за третье место Чехию. Для россиян это третья за четыре года и пятая в истории команды бронза мирового первенства.

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