Воробьёв назвал причины поражения от Финляндии в полуфинале ЧМ

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Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв после победы в матче за третье место над Чехией высказался о причинах поражения команды в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года.
Воробьёв назвал причины поражения от Финляндии в полуфинале ЧМ
  • Reuters

«Очень неудобны они для нас. Не хватило в поворотных моментах, когда уступали. Когда нужно было выносить, лечь на воротах. Надо было по бортам проходить в среднюю линию, очень много теряли шайб в средней зоне, а надо было более продольно играть», — заявил Воробьёв.

Он отметил, что были задумки о перестроении звеньев под финнов, но в итоге решили ничего не менять, чтобы не ломать свою игру.

«Существует мнение, что финны сыграли в тот хоккей, который прививал своим коллективам мой отец? Он что-нибудь сказал по этому поводу? Нет, ничего», — добавил специалист.

Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале со счётом 1:0, а затем в матче за третье место по буллитам взяла верх над командой Чехии.

Ранее Воробьёв подвёл итоги ЧМ-2019 по хоккею для сборной России.

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