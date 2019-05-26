Воробьёв подвёл итоги ЧМ-2019 по хоккею для сборной России

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв поделился впечатлениями от выступления национальной команды на чемпионате мира 2019 года в Словакии.

«Двоякие впечатления. Хотелось, конечно, большего. Одна игра из десяти определила итог. Но жизнь такая. Ребята приехали с хорошим позитивным настроением. В принципе, у нас не получилась одна игра. Ребятам можно сказать спасибо. Приехали, не занимались перетягиванием одеяла», — рассказал Воробьёв.

По итогам турнира сборная России завоевала бронзовые награды, обыграв в матче за третье место Чехию. Для россиян это третья за четыре года и пятая в истории команды бронза мирового первенства.

Ранее глава ФХР заявил, что Воробьёв продолжит работу в сборной России.