Воробьёв подвёл итоги ЧМ-2019 по хоккею для сборной России
- РИА Новости
«Двоякие впечатления. Хотелось, конечно, большего. Одна игра из десяти определила итог. Но жизнь такая. Ребята приехали с хорошим позитивным настроением. В принципе, у нас не получилась одна игра. Ребятам можно сказать спасибо. Приехали, не занимались перетягиванием одеяла», — рассказал Воробьёв.
По итогам турнира сборная России завоевала бронзовые награды, обыграв в матче за третье место Чехию. Для россиян это третья за четыре года и пятая в истории команды бронза мирового первенства.
Ранее глава ФХР заявил, что Воробьёв продолжит работу в сборной России.