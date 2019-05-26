Ковальчук: не дождётесь, что я уйду из сборной России

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Нападающий и капитан сборной России Илья Ковальчук ответил на вопрос о своём будущем в составе национальной команды.
Ковальчук: не дождётесь, что я уйду из сборной России
  • ©Joel Marklund/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я вас (прессу. — RT) всегда внимательно читаю, и это мне даёт мотивацию. Поэтому не дождётесь, что я уйду из сборной», — заявил Ковальчук, отвечая на вопрос, готов ли он стать рекордсменом по количеству матчей за сборную.

Он отметил, что не обращает внимания на критику в свой адрес, связанную в вызовами в состав национальной команды.

«У каждого своё мнение, у нас свободная страна. Поэтому кто-то предпочитает поддерживать, кто-то нет. Я делаю выводы. Моё дело — тренироваться. Я очень много прошёл турниров, матчей, репортёров», — добавил 36-летний форвард.

По итогам чемпионата мира 2019 года сборная России завоевала бронзовые награды, обыграв в матче за третье место Чехию. Для россиян это третья за четыре года бронза мирового первенства и пятая в истории команды.

Ранее Александр Овечкин ответил на критику о вызове игроков НХЛ в сборную России на ЧМ.

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