Буре высказался о критике сборной России после поражения в полуфинале ЧМ

Легендарный российский хоккеист Павел Буре высказал мнение о критике фанатов в адрес сборной России после поражения от Финляндии в полуфинале чемпионата мира 2019 года.

«Так было всегда: если команда выигрывала, то все были королями, а только стоило оступиться — все сразу начинали нещадно критиковать. Наши ребята ехали защищать честь страны, делали всё возможное, но, к сожалению, так бывает», — приводит слова Буре Sport24.

Он отметил, что в критике работы тренерского штаба также нет ничего нового.

«Такое уже было с Быковым, Билялетдиновым, Знарком. Если ты выиграл — ты самый лучший, проиграл — самый плохой. Конечно, если команда проигрывает, то отвечает за плохой результат всегда тренер, и это правильно», — добавил эксперт.

Полуфинальная встреча завершилась победой финской команды со счётом 1:0. В матче за третье место сборная России сыграет с командой Чехии. Игра за бронзу пройдёт 26 мая.

Ранее сообщалось, что жена Александра Овечкина рассказала, в чём разница между фанатами сборной России и клубов НХЛ.