Олимпийского чемпиона Александрова ввели в Зал славы IIHF

Международная федерация хоккея (IIHF) в рамках торжественной церемонии, прошедшей в Братиславе, ввела олимпийского чемпиона в составе сборной СССР Бориса Александрова в Зал славы.

Об этом сообщается в Twitter IIHF.

Также такой чести были удостоены швед Йорген Йонссон и американец Майк Модано.

На мероприятии российского хоккеиста представлял его сын Виктор Александров.

Victor Alexandrov, son of Boris, gives an acceptance speech for his late father's induction into the IIHF Hall of Fame for his playing and coaching contributions to Kazakhstan pic.twitter.com/7TQ2jDRLpQ — IIHF (@IIHFHockey) 26 мая 2019 г.

«Для меня и нашей семьи введение моего отца в Зал славы — особый момент. Он всю жизнь посвятил этой игре, сперва как игрок, а потом как тренер. Очень приятно осознавать, что IIHF приняла во внимание страсть и любовь моего отца к делу всей его жизни — хоккею», — сказал он.

Борис Александров погиб в 2002 году в автокатастрофе в районе города Усть-Катава.

Он является олимпийским чемпионом 1976 года, трёхкратным чемпионом СССР в составе ЦСКА.

Ранее сообщалось, что двукратная победительница Олимпийских игр в командных соревнованиях 57-летняя Мария Филатова будет введена в Международный зал славы гимнастики.