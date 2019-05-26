Олимпийского чемпиона Александрова ввели в Зал славы IIHF

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Международная федерация хоккея (IIHF) в рамках торжественной церемонии, прошедшей в Братиславе, ввела олимпийского чемпиона в составе сборной СССР Бориса Александрова в Зал славы.
Олимпийского чемпиона Александрова ввели в Зал славы IIHF
  • ©fhr.ru

Об этом сообщается в Twitter IIHF.

Также такой чести были удостоены швед Йорген Йонссон и американец Майк Модано.

На мероприятии российского хоккеиста представлял его сын Виктор Александров.

«Для меня и нашей семьи введение моего отца в Зал славы — особый момент. Он всю жизнь посвятил этой игре, сперва как игрок, а потом как тренер. Очень приятно осознавать, что IIHF приняла во внимание страсть и любовь моего отца к делу всей его жизни — хоккею», — сказал он.

Борис Александров погиб в 2002 году в автокатастрофе в районе города Усть-Катава.

Он является олимпийским чемпионом 1976 года, трёхкратным чемпионом СССР в составе ЦСКА.

Ранее сообщалось, что двукратная победительница Олимпийских игр в командных соревнованиях 57-летняя Мария Филатова будет введена в Международный зал славы гимнастики.

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