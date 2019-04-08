Легендарный сербский центровой Дивац включён в Зал баскетбольной славы

Прославленный сербский центровой Владе Дивац будет включён в Зал баскетбольной славы.

Об этом сообщает ESPN.

Дивац провёл 16 сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступая за «Лос-Анджелес Лейкерс», «Шарлотт Хорнетс» и «Сакраменто Кингз», став одним из первых европейских баскетболистов, добившихся значительных успехов в заокеанской лиге. Кроме того, Владе становился чемпионом мира и Европы (дважды) в составе сборной Югославии по баскетболу, а также серебряным призёром Олимпийских игр 1988 года в Сеуле.

Помимо Диваца, в 2019 году в Зал баскетбольной славы будут включены экс-игроки НБА Джек Сикма, Сидни Монкриф, Пол Уэстфол, Эл Эттлз, Карл Браун, Чак Купер и Бобби Джонс, звезда женской НБА Тереза Уэзерспун, бывший главный тренер пяти клубов НБА Билл Фитч, приводивший «Бостон Селтикс» к чемпионскому титулу в 1981 году, а также студенческие команды университетов Теннесси Стэйт и Уэйланд Баптист, добивавшиеся больших успехов в 1950-х годах.

Торжественная церемония включения представителей класса-2019 в Зал баскетбольной славы состоится 6 сентября в американском Спрингфилде.

Ранее сообщалось, что «Милуоки Бакс» впервые за 45 лет выиграли регулярный чемпионат НБА.