«Милуоки» выиграл регулярный чемпионат НБА впервые за 35 лет

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Благодаря победе в матче с «Филадельфией Сиксерс» (128:122) «Милуоки Бакс» стал победителем регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации впервые с сезона-1973/74.
«Милуоки» выиграл регулярный чемпионат НБА впервые за 35 лет
  • Reuters
  • © Bill Streicher-USA TODAY Sports

Встреча «Милуоки» с   «Филадельфией» завершилась со счётом 128:122, самым результативным игроком матча стал баскетболист «Бакс» Яннис Адетокунбо, набравший 45 очков и сделавший 13 подборов.

В составе «Сиксерс» трипл-дабл оформил Джоэль Эмбиид — в его активе 34 очка, 13 подборов и 13 передач.

Благодаря этой победе «Милуоки» стал недосягаемым для преследователей в таблице регулярного чемпионата НБА, имея результат 59 побед и 20 поражений. Баскетболисты «Бакс» впервые с сезона-1973/74 стали лучшей командой лиги. 35 лет назад за «Милуоки» выступали член Зала славы Оскар Робертсон и самый результативный игрок в истории НБА Карим Абдул-Джаббар.

Ранее сообщалось, что тренер «Сан-Антонио» Попович был удалён через 63 секунды после начала матча НБА.

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