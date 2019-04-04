Тренер «Сан-Антонио» Попович был удалён через 63 секунды после начала матча НБА

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрз» Грегг Попович был удалён за споры с судьями через 63 секунды после начала матча его команды против «Денвер Наггетс» (113:85).

Наставник «Сан-Антонио» Грегг Попович во время выездного матча своей команды против «Денвера» был удалён с площадки через 1 минуту и 3 секунды после начала матча.

Недовольство пятикратного чемпиона НБА вызвало отсутствие свистка при контакте Пола Миллсэпа из «Наггетс» с игроком «Спёрз» Ламаркусом Олдриджем. Тренер взял тайм-аут, в котором продолжил спорить с арбитрами и впоследствии был удалён с площадки.

Сам Попович отказался комментировать произошедший эпизод, предложив журналистам самим побеседовать с судьями. Его команда уступила со счётом 113:85.

Ранее сообщалось, что Уэстбрук повторил достижение Чемберлена в НБА.