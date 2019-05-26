В День защиты детей пройдёт благотворительный digital-забег

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В Международный день защиты детей, 1 июня, состоится благотворительный digital-забег «Зелёный марафон «Бегущие сердца».
В День защиты детей пройдёт благотворительный digital-забег
  • ©pixabay.com

Каждый желающий в любой точке мира может внести свой вклад и помочь нуждающимся, пробежав любое расстояние. Ценность каждого километра, преодолённого участниками марафона (расстояние  можно будет отследить в специальном приложении), составит 100 рублей. Все собранные средства будут перечислены компанией — организатором акции Nike в фонд «Обнажённые сердца».

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник сборной России по футболу Алексей Смертин принял участие в Бостонском марафоне 2019 года и установил персональный рекорд.

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