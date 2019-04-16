Экс-футболист сборной России Смертин установил персональный рекорд на Бостонском марафоне

Бывший полузащитник сборной России по футболу Алексей Смертин принял участие в Бостонском марафоне 15 апреля и установил персональный рекорд на марафонской дистанции.

«Что и требовалось доказать самому себе! 2:55. Спасибо моему тренеру, Михаилу Исааковичу, за потрясающую подготовку», — написал Смертин в Instagram.

Предыдущий рекорд спортсмена на марафонской дистанции составлял 2:57,34. Данный результат Смертин установил на забеге в Берлине в 2015 году.

Ранее сообщалось, что экс-футболист сборной России примет участие в Бостонском марафоне.