Экс-футболист сборной России Смертин установил персональный рекорд на Бостонском марафоне
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«Что и требовалось доказать самому себе! 2:55. Спасибо моему тренеру, Михаилу Исааковичу, за потрясающую подготовку», — написал Смертин в Instagram.
Предыдущий рекорд спортсмена на марафонской дистанции составлял 2:57,34. Данный результат Смертин установил на забеге в Берлине в 2015 году.
Ранее сообщалось, что экс-футболист сборной России примет участие в Бостонском марафоне.