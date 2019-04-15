Экс-футболист сборной России примет участие в Бостонском марафоне

Бывший футболист сборной России Алексей Смертин рассказал о намерении принять участие в ежегодном Бостонском марафоне.

«Бостонский марафон бегу впервые, это заключительный из мэйджоров. Я поставил цель пробежать все шесть главных марафонов. Знаю, что этот марафон более холмистый и, скорее всего, один из самых сложных после Нью-Йоркского. Хотя сопоставить их смогу только после финиша», — цитирует спортсмена «360».

По его словам, ему хочется улучшать собственный результат в этом виде и он продолжит участвовать в различных марафонах.

«В этом году я ещё пробегу марафон в Москве, собственно, с него я начал. Московский марафон по сравнению с другими молодой, пройдёт только в седьмой раз, но по той поступи прогресса, который виден, по увеличению числа участников, думаю, он потихонечку приближается к топовым соревнованиям», — сказал Смертин.

Лучший результат Смертин показал на Берлинском марафоне 2015 года, пробежав дистанцию за 2 часа 57 минут 34 секунды.

Ранее сообщалось, что бегуны из Эфиопии победили на Парижском марафоне.