Бегуны из Эфиопии победили на Парижском марафоне

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Эфиопские бегуны Абрха Мило и Желет Бурка стали победителями Парижского международного марафона.
Бегуны из Эфиопии победили на Парижском марафоне
  • Reuters

Мило преодолел дистанцию за 2 часа 7 минут 5 секунд, опередив на 20 секунд своего соотечественника Асефа Менгисту и на 24 секунды — ставшего третьим кенийца Пола Лонянгата.

Бурка преодолела дистанцию за 2 часа 22 минуты 47 секунд. Второе и третье место заняли её соотечественницы — Азмера Гебру и Азмера Абреха.

В зачёте спортсменов-паралимпийцев первое место занял француз Жюльен Касоли. Россиянин Виталий Гриценко финишировал третьим.

Ранее в ВФЛА рассказали, сколько заявок на нейтральный статус от российских атлетов передано в IAAF.

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