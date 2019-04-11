В ВФЛА рассказали, сколько заявок на нейтральный статус от российских атлетов передано в IAAF

Пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева сообщила, сколько спортсменов уже подали заявки на участие в международных турнирах под нейтральным флагом.

По словам Юхаревой, которые приводит ТАСС, по состоянию на 30 марта в ВФЛА поступили заявки от 279 легкоатлетов.

Она отметила, что 265 заявок уже отправлены в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF).

Начиная с декабря 2016 года IAAF разрешила российским легкоатлетам, соответствующим заявленным критериям, выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Это связано с приостановлением членства ВФЛА в IAAF.

Ранее сообщалось, что IAAF отстранила российского тренера Савина за махинации с допинг-пробами.