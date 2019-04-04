IAAF отстранила российского тренера Савина за махинации с допинг-пробами
- Reuters
Как сообщает пресс-служба антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU), российский специалист подозревается в махинациях с допинг-пробами.
Савин является мужем ранее отстранённой за допинг бегуньи Ксении Савиной, оказавшейся в центре громкого скандала из-за попытки обойти дисквалификацию, используя паспорт украинской спортсменки.
Ранее в ВФЛА рассказали, сколько заявок от российских атлетов на выступления под нейтральным флагом передано в IAAF.