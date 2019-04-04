IAAF отстранила российского тренера Савина за махинации с допинг-пробами

Короткая ссылка
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) объявила о временном отстранении российского тренера Алексея Савина, заподозренного в нарушении антидопинговых правил.
IAAF отстранила российского тренера Савина за махинации с допинг-пробами
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU), российский специалист подозревается в махинациях с допинг-пробами.

Савин является мужем ранее отстранённой за допинг бегуньи Ксении Савиной, оказавшейся в центре громкого скандала из-за попытки обойти дисквалификацию, используя паспорт украинской спортсменки.

Ранее в ВФЛА рассказали, сколько заявок от российских атлетов на выступления под нейтральным флагом передано в IAAF.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить