IAAF отстранила российского тренера Савина за махинации с допинг-пробами

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) объявила о временном отстранении российского тренера Алексея Савина, заподозренного в нарушении антидопинговых правил.

Как сообщает пресс-служба антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU), российский специалист подозревается в махинациях с допинг-пробами.

Савин является мужем ранее отстранённой за допинг бегуньи Ксении Савиной, оказавшейся в центре громкого скандала из-за попытки обойти дисквалификацию, используя паспорт украинской спортсменки.

Ранее в ВФЛА рассказали, сколько заявок от российских атлетов на выступления под нейтральным флагом передано в IAAF.