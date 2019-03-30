В ВФЛА рассказали, сколько заявок от российских атлетов на нейтральный статус передано в IAAF
- РИА Новости
По словам Юхаревой, которые приводит ТАСС, по состоянию на 30 марта в ВФЛА поступили заявки от 261 легкоатлета.
Она отметила, что 249 заявок уже отправлены в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF).
Начиная с декабря 2016 года IAAF разрешила российским легкоатлетам, соответствующим заявленным критериям, выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Это связано с приостановлением членства ВФЛА в IAAF.
Ранее стало известно, что IAAF разрешила пяти российским легкоатлетам выступать под нейтральным флагом.