IAAF разрешила пяти российским легкоатлетам выступать в нейтральном статусе

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила пятерых российских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.
IAAF разрешила пяти российским легкоатлетам выступать в нейтральном статусе
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба организации, допуск получили многоборцы Елизавета Каменец (семиборье) и Александр Комаров (десятиборье), прыгун в длину Раиль Кутуев, бегунья на 1500 и 3000 м Лилия Мендаева, а также ходок Алексей Шевчук.

Отмечается, что Мендаева получила допуск только для участия в чемпионате Европы для спортсменов не старше 20 лет.

Начиная с декабря 2016 года IAAF разрешила российским легкоатлетам, соответствующим заявленным критериям, выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Это связано с приостановлением членства ВФЛА в IAAF.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по спортивной ходьбе Александр Иванов лишён наград за нарушение антидопинговых правил.

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