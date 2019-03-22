Чемпион мира по спортивной ходьбе Иванов лишён наград за нарушение антидопинговых правил

Российский ходок Александр Иванов дисквалифицирован на три года и лишён звания чемпиона мира за нарушение антидопинговых правил.

Чемпион мира по спортивной ходьбе Александр Иванов дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Также аннулированы результаты спортсмена за период с 9 июля 2012 года по 17 августа 2014 года. В числе наград, которых лишился спортсмен, — золото чемпионата мира — 2013 и серебряная медаль чемпионата Европы — 2014.

Дисквалификация будет отсчитываться с 2 мая 2017 года.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Лашманова подала заявку на получение нейтрального статуса.