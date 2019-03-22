Чемпион мира по спортивной ходьбе Иванов лишён наград за нарушение антидопинговых правил

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Российский ходок Александр Иванов дисквалифицирован на три года и лишён звания чемпиона мира за нарушение антидопинговых правил.
Чемпион мира по спортивной ходьбе Иванов лишён наград за нарушение антидопинговых правил
  • Reuters

Чемпион мира по спортивной ходьбе Александр Иванов дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Также аннулированы результаты спортсмена за период с 9 июля 2012 года по 17 августа 2014 года. В числе наград, которых лишился спортсмен, — золото чемпионата мира — 2013 и серебряная медаль чемпионата Европы — 2014.

Дисквалификация будет отсчитываться с 2 мая 2017 года.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Лашманова подала заявку на получение нейтрального статуса.

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