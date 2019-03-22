Чемпион мира по спортивной ходьбе Иванов лишён наград за нарушение антидопинговых правил
- Reuters
Чемпион мира по спортивной ходьбе Александр Иванов дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Также аннулированы результаты спортсмена за период с 9 июля 2012 года по 17 августа 2014 года. В числе наград, которых лишился спортсмен, — золото чемпионата мира — 2013 и серебряная медаль чемпионата Европы — 2014.
Дисквалификация будет отсчитываться с 2 мая 2017 года.
Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Лашманова подала заявку на получение нейтрального статуса.