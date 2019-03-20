Олимпийская чемпионка Лашманова подала заявку на получение нейтрального статуса

Олимпийская чемпионка по спортивной ходьбе россиянка Елена Лашманова подала заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на получение нейтрального статуса.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Натальи Юхаревой.

26-летняя Лашманова является чемпионкой Игр-2012, а также победительницей чемпионата мира — 2013 в ходьбе на 20 км.

Начиная с декабря 2016 года IAAF разрешила российским легкоатлетам, соответствующим заявленным критериям, выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Это связано с приостановлением членства ВФЛА в IAAF.

Ранее сообщалось, что IAAF приняла решение сократить дистанции в спортивной ходьбе.