Олимпийская чемпионка Лашманова подала заявку на получение нейтрального статуса
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Натальи Юхаревой.
26-летняя Лашманова является чемпионкой Игр-2012, а также победительницей чемпионата мира — 2013 в ходьбе на 20 км.
Начиная с декабря 2016 года IAAF разрешила российским легкоатлетам, соответствующим заявленным критериям, выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Это связано с приостановлением членства ВФЛА в IAAF.
Ранее сообщалось, что IAAF приняла решение сократить дистанции в спортивной ходьбе.