Трамп вручил кубок победителю майского турнира по сумо в Токио

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Американский лидер Дональд Трамп во время визита в Японию вручил специальный президентский кубок японскому сумоисту Асанояме, ставшему победителем майского басё (турнира по сумо).
Трамп вручил кубок победителю майского турнира по сумо в Токио
  • Reuters

Об этом сообщает The New York Post.

Отмечается, что высота спецтрофея составляет 137 см, вес — около 30 кг. 

Асанояма стал лидером соревнований 26 мая первого года эпохи Рэйва.

В конце апреля отрёкшегося от престола 85-летнего японского императора Акихито сменил его 59-летний сын Нарухито.

В связи с этим правительство страны объявило о наступлении нового периода в истории. Эра, в которую будет править Нарухито, называется Рэйва — «цветущий мир».

Подробнее — в материале RT.

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