Трамп вручил кубок победителю майского турнира по сумо в Токио
- Reuters
Об этом сообщает The New York Post.
Donald Trump presents trophy at Tokyo sumo wrestling event https://t.co/lk2MZdPdaBpic.twitter.com/RM4MGoXpIV— New York Post (@nypost) 26 мая 2019 г.
Отмечается, что высота спецтрофея составляет 137 см, вес — около 30 кг.
Асанояма стал лидером соревнований 26 мая первого года эпохи Рэйва.
В конце апреля отрёкшегося от престола 85-летнего японского императора Акихито сменил его 59-летний сын Нарухито.
В связи с этим правительство страны объявило о наступлении нового периода в истории. Эра, в которую будет править Нарухито, называется Рэйва — «цветущий мир».
Подробнее — в материале RT.