Трамп вручил кубок победителю майского турнира по сумо в Токио

Американский лидер Дональд Трамп во время визита в Японию вручил специальный президентский кубок японскому сумоисту Асанояме, ставшему победителем майского басё (турнира по сумо).

Об этом сообщает The New York Post.

Donald Trump presents trophy at Tokyo sumo wrestling event https://t.co/lk2MZdPdaBpic.twitter.com/RM4MGoXpIV — New York Post (@nypost) 26 мая 2019 г.

Отмечается, что высота спецтрофея составляет 137 см, вес — около 30 кг.

Асанояма стал лидером соревнований 26 мая первого года эпохи Рэйва.

В конце апреля отрёкшегося от престола 85-летнего японского императора Акихито сменил его 59-летний сын Нарухито.

В связи с этим правительство страны объявило о наступлении нового периода в истории. Эра, в которую будет править Нарухито, называется Рэйва — «цветущий мир».

Подробнее — в материале RT.