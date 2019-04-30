Эра «цветущего мира»: император Нарухито вступил на престол в Японии

В Японии официально сменился император. На место отрёкшегося от престола 85-летнего Акихито приходит его 59-летний сын Нарухито. По японской традиции со сменой императора правительство объявило о наступлении нового периода в истории страны. Эра, в которую будет править Нарухито, называется Рэйва, что в переводе с японского означает «цветущий мир».

Японский наследный принц Нарухито вступил на престол. Позднее в торжественной обстановке в Императорском дворце состоится передача принцу атрибутов правящего монарха — «трёх священных сокровищ»: бронзового зеркала, подвесок из яшмы и меча. Согласно канонам традиционной японской религии синто, эти предметы символизируют мудрость, процветание и мужество. Они являются священным даром Стране восходящего солнца от богини Аматэрасу, прямыми потомками которой считаются императоры Японии.

С момента получения «трёх священных сокровищ» Нарухито станет монархом. После восшествия на престол он должен обратиться к народу и провести первую аудиенцию в качестве номинального руководителя страны. Нарухито примет глав трёх ветвей власти — исполнительной, законодательной и судебной: премьер-министра, спикера парламента и председателя Верховного суда.

Накануне его отец Акихито, правивший Японией с 1989 года, официально сложил свои полномочия ввиду преклонного возраста и по состоянию здоровья. Вместе со своей 84-летней супругой Митико он стал частным лицом. Теперь его титул звучит как дайдзе тенно («император на покое»).

Впервые за 200 лет номинальный правитель Японии при жизни оставил трон. Лидеры иностранных государств приветствовали вступление нового монарха на престол и отдали дань уважения Акихито.

«Ваше Величество, хотел бы выразить искреннюю признательность за Ваше внимание к российско-японским отношениям, которые получили заметное развитие в годы Вашего пребывания на императорском престоле», — говорится в тексте телеграммы российского президента Владимира Путина.

Долгая смена императоров

Передача «трёх священных сокровищ» — самая важная, но не единственная церемония, связанная со сменой императорской власти. Первая часть ритуала состоялась в августе 2016 года, когда Акихито объявил о намерении уйти на покой.

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С тех пор он совершил 11 ритуалов, в том числе посетил главный синтоистский храм Исэ и усыпальницу первого японского императора Дзимму. Акихито сделал ритуальные подношения богам и предкам и символически попросил их позволить ему покинуть престол прижизненно.

В длительном процессе отречения императора и вступления на трон его наследника также принимает участие правительство. Согласно японской Конституции, кабинет министров обязан выбрать гэнго — девиз правления нового монарха, он же — название его эры. Для этого создавалась особая комиссия, включающая, в частности, каллиграфов и историков. К гэнго предъявляются жёсткие требования: например, иероглифы, которыми он записывается, должны быть несложными и легко запоминаться японцами. Свой выбор комиссия объявила 1 апреля.

«Название «Рэйва» взято из «Собрания мириад листьев» — сборника традиционной японской поэзии. Это первый случай, когда девиз императора Японии нашли в родной литературе. Раньше его искали в китайских трактатах и исторических хрониках. Разумеется, никакой политической подоплеки в таком выборе нет. Название эры не отражает ни повестки правительства Синдзо Абэ, ни тенденций внешнеполитического курса страны. Это всего лишь следствие выбора комиссии, которая решила слегка видоизменить традицию», — сказал в беседе с RT заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов.

«В таком выборе девиза некоторые всё же видят определённый символ, который свидетельствует о желании Японии противопоставить себя Китаю», — не согласился в беседе с RT ведущий научный сотрудник Института востоковедения Дмитрий Стрельцов.

Эксперты обращают внимание на то, что гэнго Нарухито — «цветущий мир» — является символическим продолжением гэнго его отца. Акихито вступил на престол 7 января 1989 года под девизом «Хэйсэй» («установление мира»). Гэнго оказался удивительно точным. Акихито стал первым императором в новейшей истории Японии, при котором страна не вела боевых действий.

1 мая отныне станет государственным праздником страны. С него берёт своё начало эра Рэйва. Она продлится до кончины или отречения Нарухито. Теоретически возможна также смена названия эры при правлении императора. Однако такое может произойти только в исключительном случае — если время правления Нарухито окажется очень неудачным для страны, сообщает сайт Nippon.com.

Мероприятия, связанные со сменой монархов, завершатся 22 октября торжественной церемонией возведения Нарухито на Хризантемовый трон императоров Японии. Среди её гостей ожидаются не только японские официальные лица, но и главы иностранных государств. Одним из них будет президент США Дональд Трамп. Он же в конце мая посетит Японию.

«Я очень рад, что смогу приветствовать Трампа и его супругу в качестве первых официальных гостей новой эпохи», — цитирует РИА Новости премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Новый монарх

Нарухито окончил самый престижный вуз страны — университет Гакусюин, где учатся дети японской аристократии. Своё образование он продолжил в Великобритании, в Оксфорде. Нарухито имеет степень магистра истории, увлекается альпинизмом и игрой на альте.

«Новый император нейтрален в своих политических взглядах, занимается наукой и общественной деятельностью, как и его отец. Его восхождение на престол не будет означать каких-то изменений в политическом ландшафте Японии. Император всегда ставит себя над обществом, над суетой. Он — моральный авторитет и символ единства нации», — отметил Стрельцов.

Принцесса Айко с родителями

Reuters

© Issei Kato

Супругу нового монарха зовут Масако, её отец — судья Международного суда ООН Хисаси Овада. До замужества она работала в японском МИД, а с принцем познакомилась ещё во время учёбы в Токийском университете. Как сообщают японские СМИ, когда Нарухито сделал ей предложение в первый раз, она ответила отказом. Но потом передумала. Масако свободно владеет пятью языками, в том числе русским.

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Правление Нарухито будет в некоторых отношениях необычным. Он первый за два века японский монарх, который вступил на престол при жизни своего отца. Кроме того, в эру Рэйва, возможно, произойдут перемены в порядке престолонаследия, который оставался неизменным веками. У Нарухито есть только один ребёнок, 17-летняя принцесса Айко. Согласно закону о престолонаследии от 1947 года, Хризантемовый трон может занимать только мужчина. Менять закон или нет, японские власти пока не решили.

Народ не будет возражать, если императорский трон займёт женщина, считают эксперты.

«Современные японцы с большой терпимостью относятся к изменению неписаных правил, пусть и очень давних. Поэтому они спокойно восприняли и отречение императора, и женитьбы членов императорской фамилии на простолюдинках. Также не вызовет протестов изменение порядка престолонаследия в пользу Айко», — уверен Стрельцов.

Если закон всё же не будет изменён, следующим императором, скорее всего, станет племянник Нарухито, сын его младшего брата Акисино, принц Хисахито, которому сейчас 12 лет. Однако, как выяснилось, у юного наследника престола есть недоброжелатели. 27 апреля в школу, где учится Хисахито, под видом строительного рабочего проник неизвестный. Он оставил на парте принца два ножа. В Японии это воспринимается как символ ненависти или угроза жизни. Полиция задержала злоумышленника, передаёт РИА Новости.

Японская пресса постаралась не уделять инциденту с возможным наследником престола особого внимания, чтобы не омрачать смену монархов. Героями СМИ были два императора.

«Я счастлив, что 30 лет с момента своего восшествия на престол пользовался доверием и уважением народа. Я молюсь о том, чтобы новая эпоха правления Рэйва, которая начнётся с завтрашнего дня, была мирной и плодотворной. Я молюсь о счастье нашей страны и людей во всём мире», — передаёт ТАСС слова Акихито, сказанные им в речи по случаю отречения.