Японская принцесса лишилась титула после свадьбы с менеджером

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Японская принцесса Аяко Такамадо лишилась титула после свадьбы с офисным работником Кеем Мория.
Японская принцесса лишилась титула после свадьбы с менеджером
  • Reuters

Об этом сообщает Japan Today.

Отмечается, что Мория дал супруге обещание помочь привыкнуть к жизни обычных людей.

В свою очередь, Такамадо заявила, что счастлива в браке, несмотря на некоторые неудобства.

В июне японская принцесса Хисако Такамадо, прибывшая с визитом в Екатеринбург, подарила местным чиновникам лук и стрелы.

В феврале сообщалось, что свадьбу принцессы Мако, внучки императора Японии Акихито, перенесли на 2020 год из-за нехватки времени на подготовку мероприятия.

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