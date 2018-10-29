Японская принцесса лишилась титула после свадьбы с менеджером

Японская принцесса Аяко Такамадо лишилась титула после свадьбы с офисным работником Кеем Мория.

Об этом сообщает Japan Today.

Отмечается, что Мория дал супруге обещание помочь привыкнуть к жизни обычных людей.

В свою очередь, Такамадо заявила, что счастлива в браке, несмотря на некоторые неудобства.

В июне японская принцесса Хисако Такамадо, прибывшая с визитом в Екатеринбург, подарила местным чиновникам лук и стрелы.

В феврале сообщалось, что свадьбу принцессы Мако, внучки императора Японии Акихито, перенесли на 2020 год из-за нехватки времени на подготовку мероприятия.