Японская принцесса лишилась титула после свадьбы с менеджером
- Reuters
Об этом сообщает Japan Today.
Отмечается, что Мория дал супруге обещание помочь привыкнуть к жизни обычных людей.
В свою очередь, Такамадо заявила, что счастлива в браке, несмотря на некоторые неудобства.
В июне японская принцесса Хисако Такамадо, прибывшая с визитом в Екатеринбург, подарила местным чиновникам лук и стрелы.
В феврале сообщалось, что свадьбу принцессы Мако, внучки императора Японии Акихито, перенесли на 2020 год из-за нехватки времени на подготовку мероприятия.