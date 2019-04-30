Новый император взошёл на престол в Японии
- Reuters
Об этом сообщает AFP.
«Нарухито становится императором Японии, начинается новая эра Рэйва», — пишет агентство.
#BREAKING Naruhito becomes emperor of Japan, new 'Reiwa' era begins pic.twitter.com/C4DNUWCR9p— AFP news agency (@AFP) 30 апреля 2019 г.
Ранее уже бывший император Японии Акихито завершил серию ритуалов перед отречением от престола.
Профессор МГИМО, бывший посол России в Японии Александр Панов в беседе с Nation News прокомментировал отречение императора Акихито от престола.