Новый император взошёл на престол в Японии

Японский наследный принц Нарухито вступил в полномочия императора страны.

Об этом сообщает AFP.

«Нарухито становится императором Японии, начинается новая эра Рэйва», — пишет агентство.

#BREAKING Naruhito becomes emperor of Japan, new 'Reiwa' era begins pic.twitter.com/C4DNUWCR9p — AFP news agency (@AFP) 30 апреля 2019 г.

Ранее уже бывший император Японии Акихито завершил серию ритуалов перед отречением от престола.

Профессор МГИМО, бывший посол России в Японии Александр Панов в беседе с Nation News прокомментировал отречение императора Акихито от престола.