Император Японии завершил серию ритуалов перед отречением от престола

Император Японии Акихито завершил серию ритуалов, связанных с отречением от престола, сообщает Kyodo.

В чёрном шёлковом головном уборе и уникальном облачении по придворной моде раннего Средневековья он посетил на территории дворцового комплекса в центре Токио святилища, посвящённые верховной богине Солнца Аматэрасу.

По данным агентства, серия ритуалов, связанных с отречением от престола Акихито, проходила с 12 марта.

Акихито — 125-й император Японии, старший сын императора Хирохито. Он родился в 1933 году, взошёл на трон в 1989-м.

В декабре 2017 года, в день своего 84-летия, император Акихито заявил о намерении начать подготовку к передаче трона.

Как отмечается, в августе 2016 года он записал видеообращение, в котором выразил желание отречься от престола вследствие преклонного возраста в пользу своего старшего сына Нарухито.