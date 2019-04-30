Экс-посол России в Японии прокомментировал отречение императора Акихито от престола

Профессор МГИМО, бывший посол России в Японии Александр Панов в беседе с Nation News прокомментировал отречение императора Акихито от престола.

«Акихито пользовался большим уважением у населения, он был очень вежливым и открытым. Японцы с понимаем отнеслись к отставке, потому что он сам попросился в отставку по состоянию здоровья», — заявил он.

По словам Панова, императорскую династию должен продолжить сын Акихито, который обучался за рубежом и знает несколько языков.

Ранее император Японии завершил серию ритуалов перед отречением от престола.

В декабре 2017 года, в день своего 84-летия, император Акихито заявил о намерении начать подготовку к передаче трона.