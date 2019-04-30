Экс-посол России в Японии прокомментировал отречение императора Акихито от престола

Короткая ссылка
Профессор МГИМО, бывший посол России в Японии Александр Панов в беседе с Nation News прокомментировал отречение императора Акихито от престола.
Экс-посол России в Японии прокомментировал отречение императора Акихито от престола
  • Reuters

«Акихито пользовался большим уважением у населения, он был очень вежливым и открытым. Японцы с понимаем отнеслись к отставке, потому что он сам попросился в отставку по состоянию здоровья», — заявил он.

По словам Панова, императорскую династию должен продолжить сын Акихито, который обучался за рубежом и знает несколько языков.

Ранее император Японии завершил серию ритуалов перед отречением от престола.

В декабре 2017 года, в день своего 84-летия, император Акихито заявил о намерении начать подготовку к передаче трона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить