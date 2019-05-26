Житник о поражении сборной России: Воробьёва-младшего обыграли по системе его отца

Олимпийский чемпион Алексей Житник прокомментировал поражение сборной России по хоккею в матче с Финляндией в полуфинале чемпионата мира в Словакии.

«Смотрел на сборную Финляндии и вспоминал клубы Петра Ильича Воробьёва. Это был его классический хоккей: максимально простой, без обрезов, без ухода в углы площадки, с уплотнённой нападающими средней зоной, с «пиджачками» и другими мелкими фолами. Получается, команду Воробьёва-младшего обыграли по системе Воробьёва-старшего», — приводит слова эксперта Russia-Hockey.ru.

По его мнению, в игре с Суоми у россиян возникли те же проблемы, что и в матче 1/4 финала с американцами. Он отметил, что хоккей сборной Финляндии является схематичным, максимально закрытым и полностью адаптированным к европейским стандартам ледовой площадки.

«Мне показалось, что во многом энхаэловская сборная России просто оказалась не готова к такой вязкой игре», — сказал Житник.

Полуфинальная встреча завершилась победой финской команды со счётом 1:0. В матче за третье место сборная России сразится с командой Чехии. Игра за бронзу пройдёт 26 мая.

Ранее сообщалось, что сейв Василевского признан лучшим по итогам полуфиналов ЧМ-2019.