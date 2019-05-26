Сейв Василевского признан лучшим по итогам полуфиналов ЧМ-2019
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Об этом сообщается в Twitter Международной федерации хоккея (IIHF).
Россиянин отразил бросок, а после остановил шайбу на линии ворот за счёт своевременного движения ногой.
Вторым стал канадский вратарь Мэтт Мюррей с сейвом в матче с командой Чехии (5:1). Замкнул тройку лучших финн Кевин Ланкинен, отразивший бросок Александра Овечкина.
25 мая Россия проиграла Финляндии со счётом 0:1.
Бывший главный тренер российской сборной по хоккею Вячеслав Быков выразил мнение, что Финляндия прыгнула выше головы, победив Россию в полуфинале ЧМ.
Top 3 Saves: There is a good chance you wonder how #1 on this list was even possible 🙌 Andrei Vasilevski #IIHFWorlds@russiahockey— IIHF (@IIHFHockey) 25 мая 2019 г.
More top plays >https://t.co/2rKsQd3wX2@TBLightningpic.twitter.com/RuruLwj3nt