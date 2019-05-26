Сейв Василевского признан лучшим по итогам полуфиналов ЧМ-2019

Сейв голкипера сборной России по хоккею Андрея Василевского в матче с Финляндией признан лучшим по итогам полуфинальных игр чемпионата мира в Словакии.

Об этом сообщается в Twitter Международной федерации хоккея (IIHF).

Россиянин отразил бросок, а после остановил шайбу на линии ворот за счёт своевременного движения ногой.

Вторым стал канадский вратарь Мэтт Мюррей с сейвом в матче с командой Чехии (5:1). Замкнул тройку лучших финн Кевин Ланкинен, отразивший бросок Александра Овечкина.

25 мая Россия проиграла Финляндии со счётом 0:1.

Бывший главный тренер российской сборной по хоккею Вячеслав Быков выразил мнение, что Финляндия прыгнула выше головы, победив Россию в полуфинале ЧМ.