Ржига рассказал о выборе голкипера на матч за бронзу ЧМ с Россией

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига ответил на вопрос о выборе голкипера на предстоящий матч с командой России за третье место на чемпионате мира по хоккею 2019 года в Словакии.

«Павел Францоуз был не готов провести весь матч с Канадой, поэтому мы выпустили его на замену. Начнёт ли он игру против россиян с первых минут, мы решим завтра», — приводит слова Ржиги РИА Новости.

Помимо 28-летнего Францоуза, играющего в НХЛ за «Колорадо Эвеланш», в распоряжении Ржиги также есть 26-летний Патрик Бартошак и 27-летний Шимон Грубец, играющие в чешской Экстралиге за «Оцеларжи Тршинец».

Сборная Чехии проиграла Канаде в полуфинале и сыграет с Россией в матче за третье место на чемпионате мира. Игра состоится 26 мая. Начало — в 16:15 мск.

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