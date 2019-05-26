Ржига рассказал о выборе голкипера на матч за бронзу ЧМ с Россией

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Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига ответил на вопрос о выборе голкипера на предстоящий матч с командой России за третье место на чемпионате мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Ржига рассказал о выборе голкипера на матч за бронзу ЧМ с Россией
  • Reuters

«Павел Францоуз был не готов провести весь матч с Канадой, поэтому мы выпустили его на замену. Начнёт ли он игру против россиян с первых минут, мы решим завтра», — приводит слова Ржиги РИА Новости.

Помимо 28-летнего Францоуза, играющего в НХЛ за «Колорадо Эвеланш», в распоряжении Ржиги также есть 26-летний Патрик Бартошак и 27-летний Шимон Грубец, играющие в чешской Экстралиге за «Оцеларжи Тршинец».

Сборная Чехии проиграла Канаде в полуфинале и сыграет с Россией в матче за третье место на чемпионате мира. Игра состоится 26 мая. Начало — в 16:15 мск.

Ранее Якуб Ворачек выразил уверенность, что игроки сборной Чехии сумеют забросить несколько шайб команде России в матче за бронзу ЧМ

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