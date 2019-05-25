Квят остался доволен результатом в квалификации Гран-при Монако

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации шестого этапа «Формулы-1» Гран-при Монако.

«Я доволен тем, как всё прошло. Каждый круг был сильным, начиная с первого сегмента. Было важно оставаться на пределе и не переходить грань, хотя соблазн атаковать чуть сильнее был велик: машина делала ровно то, что я от неё хотел. Когда я получаю от неё, что хочу, то чувствую себя за рулём очень уверенно. Это третье подряд для меня попадание в Q3, я очень доволен и своей формой, и формой команды», — приводит слова Квята Motorsport.

Он отметил, что такие квалификационные результаты важны для команды, борющейся в средней группе пелотона, поскольку они подтверждают конкурентоспособность машины.

«Всем в команде важно об этом знать. Всегда приятно добираться до финала. Это хорошо для меня, это здорово для команды, и мы этим очень довольны». — добавил россиянин.

Квят занял по итогам квалификации восьмое место, но из-за штрафа соперника будет стартовать седьмым. Гонка состоится 26 мая. Начало — в 16:10 мск.

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако.