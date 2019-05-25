Квят будет стартовать седьмым в гонке Гран-при Монако из-за штрафа Гасли

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят будет стартовать с седьмой позиции в гонке шестого этапа «Формулы-1» Гран-при Монако.

Это стало известно после того, как стюарды Гран-при оштрафовали пилота Red Bull Пьера Гасли за блокировку гонщика Haas Ромена Грожана.

Таким образом, Гасли опустится с пятой на восьмую позицию на стартовой решётке, пропустив вперёд другого представителя Haas Кевина Магнуссена, гонщика Renault Даниэля Риккардо и Квята, который займёт седьмое место.

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако.