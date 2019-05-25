Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако, Квят — восьмой

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Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes занял первое место в квалификации шестого этапа «Формулы-1» Гран-при Монако.
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако, Квят — восьмой
  • Reuters

Пятикратный чемпион «Формулы-1» преодолел свой лучший круг по уличной трассе в Монте-Карло за 1 минуту 10,166 секунды.

Второе место занял его партнёр по команде финн Валттери Боттас. Тройку замкнул голландец Макс Ферстаппен из Red Bull.

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят занял восьмое место, уступив лидеру 1,105 секунды.

Гонка пройдёт 26 мая. Старт — в 16:10 мск.

Ранее сообщалось, что FIA отказалась от внедрения унифицированных коробок передач в «Формуле-1».

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