Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако, Квят — восьмой
- Reuters
Пятикратный чемпион «Формулы-1» преодолел свой лучший круг по уличной трассе в Монте-Карло за 1 минуту 10,166 секунды.
Второе место занял его партнёр по команде финн Валттери Боттас. Тройку замкнул голландец Макс Ферстаппен из Red Bull.
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят занял восьмое место, уступив лидеру 1,105 секунды.
QUALIFYING CLASSIFICATION: Hamilton's first pole since Melbourne 💪#MonacoGP 🇲🇨 #F1pic.twitter.com/0SWcz8EImM— Formula 1 (@F1) 25 мая 2019 г.
Гонка пройдёт 26 мая. Старт — в 16:10 мск.
Ранее сообщалось, что FIA отказалась от внедрения унифицированных коробок передач в «Формуле-1».