Американская журналистка назвала провалом поражение сборной России от Финляндии на ЧМ

Американская журналистка издания The New York Times Джули Робенхаймер прокомментировала поражение сборной России от команды Финляндии в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.

«Обе команды играли превосходно. Сборной Финляндии просто больше повезло. У России было как минимум 15 бросков, которые можно было легко реализовать. То, что они проиграли с такими звёздами, — это провал. Но я до сих пор думаю, что команда действительно сильная. А гол финнов можно даже назвать глупой случайностью. Очень жаль, что у России не получилось забить. Они показывали высококлассную игру до последних секунд», — приводит слова Робенхаймер «Спорт-Экспресс».

Полуфинальная встреча завершилась победой финской команды со счётом 1:0. В матче за третье место сборная России сыграет с командой, проигравшей в противостоянии сборных Чехии и Канады. Игра за бронзу пройдёт 26 мая.

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